2025年産米の相対取引価格の推移農林水産省は17日、農業協同組合（JA）などの集荷業者と卸売業者が2025年産米を今年5月に売買した際の「相対取引価格」を発表した。玄米60キロの全銘柄平均で前月から283円下がった3万3164円で、2カ月ぶりに減少した。豊作だった25年産米の在庫が積み上がっていることなどから、価格は昨年10月以降下落傾向にある。ただ前年同月比では約1.2倍で高値水準は依然続いている。5月は56銘柄中、半数