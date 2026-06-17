歌手・タレントの中川翔子さんが6月15日、インスタグラムを更新。お笑い芸人・江頭2：50さんが自宅に遊びに来たことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】自宅に江頭2:50が降臨双子の息子たちとの初対面に兄は「人見知り爆発」弟は「0歳にしてあたおか?!」と大爆笑投稿によると、江頭さんが中川さんの自宅を訪れ、双子の赤ちゃんと交流したとのことです。中川さんはYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」とのコラボ動