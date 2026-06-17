2025年8月、高校野球女子選抜との親善試合で、先制3ランを放った松井秀喜さん（55）を笑顔で迎える「KOBECHIBEN」のイチローさん（右）と松坂大輔さん＝バンテリンドームナゴヤ米大リーグで活躍し、日米で野球殿堂入りを果たしたイチローさんが率いる野球チーム「イチロー選抜KOBECHIBEN」が、高校野球女子選抜と9月13日に東京ドームで対戦することが決まった。17日、主催者が発表した。日米通算507本塁打を放った松井秀喜