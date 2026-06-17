補助金効果で、7月分の電気代は、東電管内で800円値下がりする見通しです。17日に発表された貿易統計をもとにした推計では、東京電力管内の7月使用分の電気代が、標準家庭で6月より800円値下がりし、8023円になる見通しだということです。原油やLNG（液化天然ガス）、石炭の価格が上昇するなか、政府が7月から補助金を支給するためで、補助は9月使用分まで続きます。