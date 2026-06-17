ＬＲＴ「ライトライン」の運行会社「宇都宮ライトレール」が１６日発表した２０２５年度の決算概要によると、最終利益は前年比１４・５％増の２億１８２９万円だった。２０２３年の開業からまもなく３年を迎えるが、好調な利用を背景に、好業績が続いている。鉄道事業の売上高に相当する「鉄道事業営業収益」は２・７％増の１３億５０３９万円だった。年間利用者数は前年から８・８％増の約５５７万人を記録。開業前の計画に対