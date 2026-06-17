パソナグループが兵庫県・淡路島で開業する「ザパソナネイチャーバースリトリート」パソナグループは、生活習慣や体調の改善を目指す長期滞在型の施設「ザパソナネイチャーバースリトリート」を23日に兵庫県・淡路島で開業する。クリニックを併設し、最長3年のプランを用意。30泊で1室410万円から。世界中で健康寿命を延ばすことに関心が集まっているといい、新たな別荘として提案し、国内外の富裕層を取り込む。