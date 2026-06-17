モーニング娘。’26のリーダーを務める野中美希さん（26）が、24日に開催される『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final〜牧野真莉愛卒業スペシャル〜』に参加することが17日、ハロー！プロジェクトの公式サイトで発表されました。野中さんは今年1月に、『腰椎椎間板ヘルニア』と診断されたことを公表。去年から腰の痛みが強く出ていたと明かし、その後、公演を欠席していました。公式サイトでは「『腰椎