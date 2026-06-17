17日、衆議院内閣委員会において、国民民主党の森ようすけ議員がグローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）構想について質問する中で、小野田紀美大臣の答弁に対し、委員会室から「全然理由になってないよ！ 全然だよ！」とヤジが飛ぶ一幕があった。 【映像】小野田大臣に「全然だよ！」ヤジの瞬間（実際の様子）スタートアップの起業・経営経験を持つ森氏は、GSC構想に関連して計636億円が積まれている基金について