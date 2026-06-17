18日は広く不安定で雷雨に注意。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■関東も梅雨空戻る 午前中心に本降りの雨18日（木）は梅雨前線が本州の南に停滞し、前線上の低気圧が関東沖まで進む予想です。関東は17日の夜遅くから雨が降り出し、18日も午前を中心に広く雨が降るでしょう。通勤通学の時間帯は雨脚が強まる所もありそうです。九州南部は前線が停滞する影響で、雨の降りやすい状態が続くでしょう。これまでの雨で地盤が緩