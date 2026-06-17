タレント藤本美貴（41）が16日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。サッカー元日本代表で解説者の内田篤人氏（38）の行動に言及した。番組では公開収録の様子が放送され、内田氏の妻からご飯に関するアンケートが読まれた。横澤夏子（35）が「パパのファインプレーは？」という質問に対しての内田氏の妻の回答を読んだ。内田氏の妻は「私が学校の用事などで午前中不在のとき、帰宅すると昼食が手