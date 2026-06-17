auじぶん銀行は、日本銀行の政策金利引き上げに伴い、2026年8月1日から円普通預金金利を改定すると発表した。個人・法人ともに現行の年0.31％から年0.41％へ引き上げる。あわせて「プレミアム金利優遇」「まとめて金利優遇」の適用金利も引き上げられる。○円普通預金金利を年0.41％へ引き上げ改定後の円普通預金金利は以下のとおり。※税引前○プレミアム金利優遇は年0.75％に円普通預金金利の引き上げに伴い、普通預金金利優遇サ