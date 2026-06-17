【モデルプレス＝2026/06/17】アニメ監督・アニメーターの錦織敦史氏とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナルアニメーション映画「GROTESQQQUE-グロテスク-」が遂に本格始動。ジャンルの垣根を超えた総勢35人の豪華参加アーティスト情報が公開された。【写真】指原プロデュースアイドル「見惚れる」美脚際立つミニスカ姿◆オリジナルアニメーション映画「GROTESQQQUE-グロテスク-」「アイドルマスター