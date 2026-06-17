【モデルプレス＝2026/06/17】卓越した表現力と唯一無二の存在感で、数々の名作を世に送り出してきた二宮和也。本記事では、二宮が演じた人気作の中から「理想の兄」として支持を集める2人のキャラクターを紹介する。【写真】ニノが公開 嵐ラストライブ後の乾杯ショット◆「流星の絆」有明功一2008年に放送され、今なお多くの人の記憶に鮮烈に残っているTBS系ドラマ「流星の絆」は、東野圭吾のベストセラー小説を原作に、幼い頃に