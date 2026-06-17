【モデルプレス＝2026/06/17】女優の長谷川京子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな弁当を公開した。【写真】47歳女優「詰め方がセンス抜群」ボリューミーなお肉弁当◆長谷川京子、曲げわっぱ弁当公開長谷川は「Good Morning」と文字を添え、弁当を公開。白米の上には、ジューシーに焼き上げた豚肉がたっぷりと乗り、大きな卵焼きやほうれん草のお浸し、ミニトマト、お漬物が曲げわっぱの弁当箱に美しく詰め