アジア・コモディティ騰落率ランキング＝06/17営業日時点＝ 上海ゴム 1.03％ 上海銅 0.3％ 大連とうもろこし 0.12％ 上海異形鉄筋 -0.4％ 大連ポリエチレン -0.82％ 上海重油 -4.1％ ＊数値は前日比％