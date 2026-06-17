AIインフラの性能測定結果を収集して公開している業界団体のMLCommonsが、学習性能評価テスト「MLPerf Training v6.0」の結果を2026年6月16日に公開しました。MLPerf Training v6.0 Results: New MoE Benchmarks and Record System Diversity | MLCommonshttps://mlcommons.org/2026/06/mlperf-training-v6-0-results/NVIDIA Blackwell Sweeps MLPerf Training 6.0 | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/blackwell-mlperf-t