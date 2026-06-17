フランス･エビアンで開かれているG7サミット。16日に協議したのはアメリカとイランの戦闘終結の合意を受けた対応です。各国はホルムズ海峡の安定や中東の平和に向け連携することで一致しました。この議論の中で高市首相は「ホルムズ海峡などでの自由で安全な航海の確保の重要性を強調」したということです。こうした中、合意に関する新たな情報も…。トランプ大統領はイランとの覚書にはイランが核兵器を保有しないことが明確に書