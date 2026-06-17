１７日の放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカー北中米Ｗ杯の第２戦のチュニジア戦を控えた森保ジャパンについて特集。元日本代表で、１９９３年の“ドーハの悲劇”を森保一監督（５７）とともに経験した武田修宏さん（５９）が生出演した。１９９３年にオフト監督が指揮した日本代表から待遇が大きく変わったという話題で、それまで飛行機のエコノミーを利用していたのがビジ