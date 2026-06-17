ＪＲＡは６月１７日、今年の日経賞を制したマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）の競走馬登録を１４日付で抹消したと発表した。同馬は１４日の宝塚記念・Ｇ１（阪神競馬場、芝２２００メートル）に出走。堅実な末脚を武器に、頭角を現しており、同レースでは単勝オッズではＧ１馬５頭に続く６番人気に推されていた。だが、３コーナー過ぎで失速し、最後の直線で競走中止。競走中に疾病（急性心不全）を