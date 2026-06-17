バレーボールの大同生命ＳＶリーグの大河正明チェアマンが１７日、理事会後に都内で取材に応じた。５月の男子日本代表合宿中に、昨季は名古屋に在籍した選手１人が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された事案を受け、「トップアスリートとしての自覚を促す」と、リーグとして大きく２つの対応策を発表した。１つは薬物に関するコンプライアンス研修。対象は選手、チームスタッフ全員。７月２日夜に講師を招き、大河氏が立ち