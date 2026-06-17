韓国では、今月の統一地方選挙で「投票所に投票用紙がない」という前代未聞の出来事が発生しました。これに対して、過酷な格差社会を一票で変えたい若者たちが全国で一斉に怒りの声をあげています。「選挙違反だろ」怒号が飛び交うのは韓国・ソウルの投票所。今月3日の統一地方選挙の際、全国91の投票所で投票用紙が不足し、投票が一時中断。投票を諦めざるを得ない事態になったのです。選挙管理委員会が準備した投票用紙は全有権