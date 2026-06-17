オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、首都アムステルダムで国賓として歓迎式典に臨まれました。天皇皇后両陛下は現地時間の17日午前10時すぎ、王宮の入り口からオランダのウィレム・アレキサンダー国王、マキシマ王妃と共に姿を見せられました。両陛下が国賓として歓迎式典に臨まれる「ダム広場」はオランダの首都・アムステルダムで昔から中心として発展してきた場所で、両陛下が滞在中のアムステルダム王宮に面しています。