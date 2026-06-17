©ABCテレビ デビュー10年以内の若手芸人が、漫才、コント、ピン芸など得意のネタで競うなんでもありの“お笑い異種格闘技”「ABCお笑いグランプリ」。昨年の決勝には、天才ピアニスト、フースーヤ、かが屋、ザ・マミィ、エバースと、芸歴10年目のラストイヤーコンビが５組もそろい、“最後の勝負”にしのぎを削る熾烈なバトルを展開。いずれも賞レースで活躍する強者たちを抑え、エバ&