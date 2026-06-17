肺炎のため6月9日に亡くなった俳優・中村玉緒さん（86）の告別式が17日、東京・桐ケ谷斎場で営まれ、式後に甥で俳優の若山騎一郎さんが取材に応じました。【写真を見る】【 中村玉緒さん 告別式 】甥・若山騎一郎さんが惜別「勝おじちゃんへの無償の愛を成就できたんだな」玉緒さんとの “秘話” 語る若山さんは?とうとう親族は僕1人になっちゃったという寂しさがあります?と、思いを吐露。告別式について?昨日に引き続き、（明