赤色灯知人の未成年女性に対し、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、千葉県警市川署は17日、不同意わいせつの疑いで市川市立下貝塚中の教諭松本貴浩容疑者（32）＝同県船橋市＝を逮捕した。「記憶にありません」と容疑を否認しているという。逮捕容疑は5月ごろ、車の中で女性の体を触るなどした疑い。署によると、被害者の申告や車内カメラの捜査などから容疑者を特定したという。