食料品の消費税減税をめぐり、さきほど開かれた超党派の国民会議で来年4月から税率を1％に引き下げ、給付と組み合わせることで「消費税を実質ゼロ化」するとした議長の案が示されました。【写真を見る】食料品の消費税「来年4月から1％」、給付と合わせて「実質ゼロ化」の議長案提示“所得連動給付”で中低所得の現役世代手厚く「消費税を実質ゼロ化」議長案を提示 食料品の消費減税めぐり超党派の国民会議で議長を務める自