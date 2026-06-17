「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表３−０アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）サッカーアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシがＷ杯初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成、チームを勝利に導いたあとメディアの質問に答え「幸せで満足している」と話した。代表で初めてのハットトリックについてメッシは「何よりポジティブな結果でＷ杯を始められることが良く、幸せで満足している。初戦というのは