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【「アース・スターノベル」6月新刊】 6月17日 発売 価格：各1,430円 「転生したらAIが脳内に！？のんびり異世界生活 ～チートすぎる万能AIとマイペースに楽しむ辺境ライフ～」著：逢坂氏/イラスト：パルプピロシ氏 アース・スター エンターテイメントは、ライトノベルレーベル「アース・スターノベル」