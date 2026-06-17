2026年に劇場公開されるオリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』に参加している総勢35名のアーティストが発表された。 参考：映画『GROTESQQQUE』に星野源、一ノ瀬美空、井上和、冨里奈央、中西アルノら出演へ 本作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』（よろしくしょうじょ）、『ノクターン～このグロテスクな夜に～』の3つの作品で構成