イントランスはこの日の取引終了後、同社がＡＩデータセンター運営・構築支援会社と６月にも提携し、ＧＰＵサーバーを仕入れ販売するとの一部報道についてコメントを発表した。「当社が公表したものではない」とした上で「事業としての検討をしていることは事実だが、現時点で決定している事実はない」とした。 出所：MINKABU PRESS