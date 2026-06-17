ＴａｌｅｎｔＸがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の５．２０％）、または１億円としており、取得期間は６月１８日から７月３１日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策の遂行を可能とするために実施する。 出所：MINKABU PRESS