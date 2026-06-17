山形県内で確認された「水痘（すいとう）」いわゆる「水疱瘡（みずぼうそう）」の患者数は先週より減少しましたが、村山と最上で警報レベルとなっています。 【写真を見る】空気感染などでも広がる「水ぼうそう」村山と最上で警報レベル県内全体の患者数は減少乳幼児や成人は重症化リスクも（山形） 県によりますと、今月８日から１４日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「水痘」いわゆる「水疱瘡」の患