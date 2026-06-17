Amazonで、レッドブルのエナジードリンク250ml缶（24本セット）が27%OFFの3,744円になっている。1缶あたり156円と、コンビニなどで購入するよりお得だ。シュガーフリータイプも同額でセール中。 長距離移動のお供として、ストックしておくと便利な1品。ただし、眠気を感じたら無理に走り続けず、サービスエリアや道の駅でしっかり休憩を。 カフェインの過剰摂取にも注意しながら、上手に活