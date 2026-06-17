山形県内で、病院職員などを名乗る特殊詐欺の予兆電話が相次いで発生しています。 警察によりますと、今年４月、天童市にある造園事業者のもとに、山形市内の病院の職員を名乗る者から、存在しない造園工事などの発注電話があったということです。 不審に思った造園事業者が警察に相談したため、実際の被害はありませんでした。 ■工事に必要なものを立て替え払いしてほしい さらに今月２日には、山形市内の放送事業者のもとに