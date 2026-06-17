1935年から36年間にわたり、日本全国990以上の町村を調査した東北大学医学部の衛生学教授・近藤正二氏。その比較調査からは、70歳以上が多い「長寿村」と、逆に長寿者が少ない「短命村」が全国に存在していたことが明らかになった。両者を分けていたのは、日々の食事や働き方などの生活習慣だったという。長寿と短命を分けた意外な差とは何だったのか。※本稿は、循環器内科医の湊口信也『果物野菜で100歳を生きる』（さくら舎）の