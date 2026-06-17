IoT家電や見守りカメラなど、家中にスマートデバイスが増加する昨今、生活の利便性は飛躍的に向上している。一方、そのネットワークの根幹を支える「Wi-Fiルーターの脆弱性」は見落とされがちである。いくら高度な防犯カメラを設置していても、ネットワークの入り口であるルーター自体のセキュリティー設定が甘ければ元も子もない。脆弱性を突かれることで第三者の侵入を許し、私生活の映像やプライバシー情報が流出するというリ