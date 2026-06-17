【動画】&TEAMのK・NICHOLAS・MAKIが話題曲「ICONIC BY MISTAKE」をカバー／JOの“脚長すぎる”「RUSH」ダンス／Kの「RUSH」ダンスも公開 &TEAM（エンティーム）のSNSが更新。K（ケイ）、NICHOLAS（ニコラス）、MAKI（マキ）のダンス動画が公開され、評判を呼んでいる。 ■かっこいいと可愛いが共存！ダイナミックかつ息ぴったりにダンス 3人が踊るのは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリッ