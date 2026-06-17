17日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8289枚だった。うちプットの出来高が4478枚と、コールの3811枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の377枚（2円安5円）。コールの出来高トップは8万円の630枚（5円高46円）だった。 コールプット 出来高前日比 価