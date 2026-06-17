17日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は727枚だった。うちプットの出来高が646枚と、コールの81枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の101枚（110円）。コールの出来高トップは7万3000円の22枚（85円高1855円）だった。 コールプット 出来高前日比 価