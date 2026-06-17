17日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は49枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは5万8000円の1枚（12075円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは5万4750円の30枚（575円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格