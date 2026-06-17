2026年6月15日、中国メディアの快科技は、人型ロボットを開発する中国のユニコーン企業・智元機器人（アジボット、上海智元新創技術）の二足歩行型ロボット「智元遠征A3（Expedition A3）」が、世界で初めてリモートコントロールや事前設定されたスクリプトの使用、人為的な介入を一切行わない条件下で自律的に卓球のラリーを完遂したと報じた。記事は、「卓球では球速が毎秒5メートルを超える上、回転や落下地点、軌道が瞬時に変