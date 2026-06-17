6月15日夜に行われたサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループGの第1節でニュージーランド代表と2-2で引き分けたイラン代表は、試合終了後に米国からの即時退去命令を受けたため、試合後すぐに200キロ以上離れたメキシコ・ティフアナのベースキャンプに戻らざるを得ませんでした。イラン代表のアミール・ガレノエイ監督は、「イラン代表は今大会で最も不当な圧力を受けているチームだろう」と述べました。今回のW杯では