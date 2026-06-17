タレント・実業家の紗栄子（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。「愛猫のルナが天国へ旅立ちました」と報告した。【写真・動画】在りし日の愛猫との思い出ショットを公開した紗栄子「保護猫として出会い、家族となり、一緒に過ごした時間は決して長くはありませんでしたが、ルナはたくさんの愛と学びを残してくれました」と愛情をにじませ、在りし日のルナとの写真や動画を投稿。「ルナは重い腎臓病と闘っていました。