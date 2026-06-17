阪神のドラフト1位新人の立石が17日、出場選手登録を外れた。同日、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎での2軍練習に合流した。5月19日のデビューから22試合に出場。直近は16打席連続無安打と苦しみ、16日の西武戦（甲子園）では4打席連続の三振を喫した。ここまで打率2割2厘、2本塁打、9打点だった。