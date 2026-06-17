茨城県警は17日、運営する医療施設の女子トイレに小型カメラを設置し撮影したとして、性的姿態撮影・撮影未遂の疑いで、医療法人社団「啓和会」理事長、久保田光博容疑者（48）＝水戸市＝を再逮捕した。県警によると、被害者は未遂も含め延べ9人。県警は先に、未遂を含む延べ104人に対する同様の撮影容疑で久保田容疑者を逮捕していた。ほかにも女子トイレで撮影していたとみて調べる。再逮捕容疑は2024年11月9日、水戸市の