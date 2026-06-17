埼玉県熊谷市の元荒川にのみ生息し、絶滅が危惧される淡水魚「ムサシトミヨ」が、命名から６０年余りを経て、学術的に新種と確認された。鹿児島大学総合研究博物館の松本達也特任助教（２９）らの研究チームが、日本魚類学会の英文誌に掲載された論文の中で発表した。市内で保全活動を行う団体からは「活動に弾みがつく」と歓迎の声が上がっている。（佐藤秀憲）トゲウオ科トミヨ属のムサシトミヨは、体長３・５〜６センチ。水