千葉大は17日、X（旧ツイッター）に不適切な投稿を繰り返したとして、千葉大病院（千葉市）の看護師を停職4カ月の懲戒処分にしたと発表した。15日付。対象は昨年1月に拡散された「インシデントが起きても隠蔽する」や、薬剤の投与を意図的に怠った、などの投稿。病院は今年3月、看護師の創作に基づくもので「患者への不適切な対応は確認できなかった」との調査結果を公表していた。大学は学校や他の職員の信用や名誉を傷つけ