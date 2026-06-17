米放送局が紹介サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。日本の初戦が行われた米テキサス州ダラスには、日本を熱烈応援するブロンドヘアのチアリーダーがいる。日本語でインタビューに応じる姿が地元放送局でも話題に。異国の文化への愛を嬉しそうに語っている。話題になっているのはNFLダラス・カウボーイズのチアリーダーの1人、クライン・パウエルさんだ。地元放送局「NBCダラス・フォ