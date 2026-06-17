本拠地レイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・DH」で先発。今季15号先制ソロを放った。バックスクリーンへ飛び込む豪快弾。これが決勝点となり、ドジャースは1-0で投手戦を制した。大谷は4打数1安打1打点だった。米メディアは、大谷が同僚と交わしたセレブレーションの秘話を伝えている。6回の先頭打者、初球を仕留めた。レイズ先発のドルー・ラスムセン投手の真ん中に