レイズのエース、ドルー・ラスムセン投手（３０）が大谷翔平に痛恨の一発を浴びて３敗目を喫した。１６日（日本時間１７日）の敵地ドジャース戦はロブレスキとの投手戦の展開となるが、ラスムセンは安打を許しながらも力投を続け、大谷も２打席凡退に抑えていた。しかし、６回に先頭打者の大谷に初球の１４８キロのカットボールをバックスクリーンまで運ばれてしまった。連続無失点が１９イニングでストップし、得意としていた